Барнаул, , 08:25 — REGNUM Странно, что власти только сейчас пришили к пониманию необходимости введения масочного режима в России. Об этом в комментарии корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

«Введение обязательного ношения масок представляет собой один из наиболее эффективных способов профилактики любой ОРВИ, и в том числе COVID-19. Ведь основной путь передачи инфекции — воздушно-капельный, а слои маски достаточно эффективно задерживают вирусные частицы. Странно, что пришли к пониманию этого только сейчас.

Есть мнение, что причина, по которой масочный режим до сих пор не был введен, состояла в дефиците медицинских масок, имевшем место с самого начала эпидемии. Впрочем, несмотря на это, многие люди с самого начала активно пользовались масками в повседневной жизни, а к настоящему моменту с их дефицитом удалось справиться.

Введение масочного режима должно распространятся на все ситуации, связанные с нахождением людей больше одного человека в одном месте, в многолюдных местах или с процессом общения между людьми. Это позволит сократить объем существующих ограничений, в частности, открыть ранее закрытые учреждения и производства. Заодно с введением масочного режима целесообразно скорректировать и другие противоэпидемические мероприятия.

Так, сравнительно малоэффективным способом профилактики ОРВИ представляется обработка проезжей части автомагистралей, которые сами по себе отнюдь не являются благоприятной средой для выживания вируса, и инфицирующей дозы на поверхности асфальта попросту быть не может.

С другой стороны, более ценной, но и несравненно более кропотливой и потому менее распространенной является обработка мест скоплений людей — помещений, остановок, лифтов. Именно так, наряду с ношением масок, можно надежно прервать наиболее распространенные воздушно-капельный и контактно-бытовой пути передачи инфекции».

Напомним, ранее вопрос том, что в России может быть введён масочный режим, обсуждался на селекторном совещании рабочей группы Госсовета под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

Читайте ранее в этом сюжете: Рабочая группа Госсовета обсудила введение масочного режима в России