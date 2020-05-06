Тбилиси, , 08:25 — REGNUM Церковные праздники на Пасху не привели к ухудшению статистики по числу зараженных коронавирусом в Грузии. Об этом 5 мая сообщил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе на Аджарском телевидении.

Глава медицинского учреждения отметил правильную позицию Грузинской православной церкви (ГПЦ), которая позволила не допустить роста заболеваемости COVID-19 из-за пасхальных праздников.

«Нет никакого числа роста числа инфицированных из-за религиозных праздников», — подчеркнул Церцвадзе.

Напомним, ГПЦ не стала закрывать храмы из-за роста количества заражений коронавирусом в стране. Также она не стала отказываться от пасхальных богослужений с присутствием верующих.

Чтобы избежать передачи коронавируса, священнослужители стали проводить службы на улицах. Прихожан просили соблюдать дистанцию.

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