Сеул, , 08:23 — REGNUM Чартерным рейсом Egypt Air из Египта в Южную Корею прибыли 133 гражданина Южной Кореи и шесть иностранцев (по двое граждан Египта, Японии и Южного Судана). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, самолёт вылетел из международного аэропорта Каира 5 мая в 15:40 по местному времени.

Известно, что южнокорейцы ожидали вылета на родину с 19 марта, когда правительство Египта приостановило международные рейсы из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным министерства здравоохранения Египта, по состоянию на 4 мая в стране выявлено 6 813 случаев заражения коронавирусом, 436 летальных исходов.