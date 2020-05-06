Багдад, , 08:24 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ирака рассказали о четырех новых случаях смерти от COVID-19 в стране. Об этом 6 мая сообщается в заявлении ведомства.

Общее число смертей, таким образом, возросло до 102 человек. По данным министерства, за прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции в стране составило 85 человек, общее число инфицированных — 2 тыс. 431 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые замеченная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на всю планету. На сегодняшний день число выявленных случаев инфицирования приближается к 3 млн 700 тыс. человек.

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