Екатеринбург, , 08:19 — REGNUM В Свердловской области персонал магазинов нарушает масочный режим. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В двух магазинах одной известной региональной торговой сети некоторые сотрудники оказались без масок. А в одном магазине известной федеральной сети корреспондент ИА REGNUM не увидел ни одного сотрудника в маске на лице. У некоторых они были сдвинуты на подбородок.

На нарушения в магазинах жалуются и пользователи соцсетей. Многие из покупателей тоже не соблюдают масочный режим. При этом, как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая он в Свердловской области является обязательным. Такой указ 29 апреля подписал губернатор Евгений Куйвашев.