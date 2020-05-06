Берлин, , 08:17 — REGNUM Первую партию данных о советских военнопленных времён Второй мировой войны получит от Германии 6 мая Россия. Об этом 6 мая рассказали в российском посольстве в Берлине и в Федеральном архиве Германии, передают «Известия».

"6 мая пройдет торжественная церемония передачи Германией первой партии оцифрованных документов о содержавшихся во время Великой Отечественной войны в германских лагерях советских гражданах», — сообщили в посольстве.

Также сообщается, что в этих данных, которые будут переданы из архива в городе Кобленц, содержатся сведения о 500 тысячах советских военнопленных.

При этом то, что они содержатся в цифровом формате, позволит открыть к ним доступ для всех интересующихся, так как в них есть личные данные, что может вернуть имена сотням тысяч погибшим солдатам Красной армии.

Отметим, согласно данных историков, во время Второй мировой войны в плен к нацистской Германии попало от 4 до 6 граждан СССР и про судьбу многих из них долгие годы ничего не было известно — они числись как «пропавшие без вести». И только в 2016 году МИДами РФ и ФРГ был запущен проект по поиску и оцифровке архивных материалов «Советские и немецкие военнопленные и интернированные», а в 2019 стороны договорились о передаче архивов.