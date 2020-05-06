Якутск, , 08:21 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: борьба без оглядки на праздники — все новости

Впервые один случай заражения выявлен в Усть-Янском районе. В Якутске — 12 новых инфицированных коронавирусом, три из них — из офтальмологической больницы. Два случая заражения — в Хангаласском районе, и по одному — в Мирнинском и Ленском районах.

В Ленске получен положительный тест на коронавирус у вахтовика с Чаяндинского месторождения.

Пять пациентов в крайне тяжелом состоянии находятся в больницах республики.

За два дня выписались три человека, всего излечились 46 человек. Умерли — четыре пациента с коронавирусом за весь период эпидемии.

На 6 мая в республике выявлено всего 348 случаев заражения коронавирусом.

В обсерваторах — 660 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность введения в России повсеместного «масочного режима» обсудила 5 мая рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом.