Барнаул, , 08:07 — REGNUM Необходимость введения масочного режима в РФ корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин:

«От масок вреда нет, только польза. Но чиновники, конечно, лоббируют бизнес производителей масок. Но больше всего властных чиновников привлекает возможность использовать еще один повод для репрессий граждан — штрафы, задержания и прочие меры, чтобы подчеркнуть: «Мы власть!».

Напомним, ранее вопрос о том, что в Москве и других городах России может быть введён масочный режим, обсуждался на селекторном совещании рабочей группы Госсовета под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

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