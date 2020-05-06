Москва, , 07:58 — REGNUM Возможность введения в России повсеместного «масочного режима» обсудила 5 мая рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет газета «Коммерсант».

Совещание прошло с участием российских губернаторов. На нём, в частности, поднимался вопрос о внедрении обязательного ношения защитных масок в регионах во время эпидемии, а также ситуация с их доступностью.

Напомним, «масочный режим» в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в нескольких регионах России, в том числе, в Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, Подмосковье и Забайкалье.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что в стране устранили дефицит защитных масок.

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