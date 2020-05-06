Новосибирск, 6 мая 2020, 07:56 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 6 мая, за сутки официально подтверждено 63 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 16 пациентов, на ИВЛ — 44 человека. В регионе провели уже 46 507 тестов на коронавирус.
« Война: письма с фронта. 1941-1945 гг. Радио REGNUM»
В Новосибирской области выявили ещё 63 случая заражения коронавирусом
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.