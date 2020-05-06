Новосибирск, , 07:56 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 6 мая, за сутки официально подтверждено 63 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 16 пациентов, на ИВЛ — 44 человека. В регионе провели уже 46 507 тестов на коронавирус.