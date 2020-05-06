Пермь, , 07:53 — REGNUM Пермским вахтовикам, которые работают в Якутии, на Чаяндинском нефтегазовом месторождении, для возвращения домой предоставят два самолета, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Первым авиабортом в Пермь доставят тех газовиков, у кого подозревают заражение коронавирусом. В аэропорту оборудуют специальное место для осмотра вахтовиков и организуют дальнейшую маршрутизацию. С признаками ОРВИ людей госпитализируют, а зараженных с бессимптомным протеканием заболевания поместят в обсерватор.

Вторым самолетом в Пермь прибудут здоровые вахтовики. В обязательном порядке все они пройдут повторную проверку на коронавирус и выдержат двухнедельный карантин.

В общей сложности из Якутии в Пермь вернутся 136 человек. Их возвращение ожидается до конца недели (10 мая).

В доставке пермских вахтовиков домой участвуют сразу несколько министерств и ведомств. Власти Пермского края находятся в постоянном контакте с коллегами из Якутии. С начала пандемии COVID-19 это будет самая крупная единовременная операция в регионе по доставке пермяков домой.

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