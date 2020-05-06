Кемерово, , 07:52 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 6 мая, за прошедшие сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Новокузнецк — 12, Калтан — два, Белово — один, Кемерово — один, Анжеро-Судженск — один, Новокузнецкий район — один», — говорится в оперативном сообщении.

В то же время один пациент был выписан. Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.

На сегодняшний день в регионе официально зарегистрированы 198 пациентов с коронавирусом, из которых 26 вылечились, медпомощь получают 168 пациентов, четверо скончались.

В стационарах обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9503 человека.