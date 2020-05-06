Лондон, , 07:42 — REGNUM Эпидемиолог Нил Фергюсон, выступавший в роли медицинского эксперта британского правительства во время вспышки коронавирусной инфекции, подал в отставку, сообщает газета The Guardian.

Как отмечает газета, Фергюсон был главным сторонником обязательной самоизоляции и соблюдения социальной дистанции среди жителей Великобритании во время пандемии COVID-19. Однако в издании The Daily Telegraph появилась информация, что к самому Фергюсону во время самоизоляции неоднократно наведывалась возлюбленная.

«Я признаю, что совершил ошибку и осуществил ряд неправильных действий. В связи с этим я подаю в отставку», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, к 5 мая количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Великобритании достигло 194 990. Также с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Соединенном Королевстве стали 29 427 человек.

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