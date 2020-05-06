Тула, , 07:40 — REGNUM Белевский районный суд Тульской области принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александра Ламонова, который в 2018 году был приговорён к пяти годам колонии строгого режима за взятки. Об этом сообщили в канцелярии суда.

«Ходатайство осужденного Ламонова Александра Николаевича об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде принудительных работ удовлетворить», — говорится в опубликованном постановлении суда.

Отмечается, что решение принято 9 апреля 2020 года. Таким образом, изначально осужденный на пять лет Ламонов отбывал наказание меньше двух лет. Кроме того, ранее по решению суда ему заменили отбывание в колонии на исправительные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ламонова обвиняли в получении взятки в особо крупном размере из рук бизнесмена Олега Шейхаметова. Деньги полковник СКР получил в качестве вознаграждения за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) — главного помощника «вора в законе» Шакро Молодого (Захарий Калашов по паспорту).

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