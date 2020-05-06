6 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Светлана Шаповалова, , 08:30 — REGNUM Обмен слухами, фейками, сплетнями и советами, в том числе и псевдомедицинскими, — естественный процесс в человеческих обществах. Такая циркуляция информации позволяет укрепить социальные связи между рассказчиком и «своей группой». И действительно, в момент катастроф люди начинают массово распространять слухи, конспирологические утверждения и фейковые новости гораздо активнее. Об этом редакции ИА REGNUM сообщила социальный антрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Александра Архипова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Почему во время социальных катастроф поток фейковых новостей и слухов сильно увеличивается?

Александра Архипова: Неформальный обмен информацией — естественный процесс в человеческих сообществах, он выполняет важную социальную функцию — позволяет укрепить социальные связи между рассказчиком и «своей группой». Слухи, фейки, сплетни, народные рецепты «как спастись» и «чем лечиться» и псевдомедицинские советы являются важной частью этой неформальной коммуникации. Как правило, в момент катастроф люди распространяют любую информацию через горизонтальные каналы коммуникации — в том числе и слухи, конспирологические утверждения, фейковые новости — гораздо активнее.

ИА REGNUM: Каковы основные причины, которыми объясняют активную циркуляцию слухов и фейков во время пандемии?

Александра Архипова: Основных причин, которыми психологи, социологи, антропологи, экономисты и фольклористы из самых разных стран объясняют активную циркуляцию слухов и фейков во время пандемии, известно четыре.

Первая. При количественных исследованиях распространения слухов и фейковых новостей в реальной ситуации, как во время катастроф и конфликтов, так и во время обычной повседневной жизни, не выявлено никакой прямой зависимости между доверием к содержанию слуха/фейка и такими демографическими характеристиками, как пол, возраст и даже образование.

В то же время лабораторные эксперименты по распространению фейков о коронавирусе показали, что вне фактора стресса люди с более высоким уровнем научных знаний и высоким уровнем когнитивных способностей лучше отделяют настоящие новости от фейковых и меньше склонны соглашаться распространять такую информацию.

Вторая причина в том, что существует зависимость между распространением слухов и фейков и степенью эмоциональной стабильности рассказчика. Несколько групп когнитивных психологов провели эксперименты и показали, что обмен слухами, фейками, конспирологическими теориями усиливается, если рассказчик испытывает стресс и пониженное чувство контроля над своей жизнью. Полевые исследования показывают, что группы, которые чувствуют себя депривированными, уязвленными в правах, не могут влиять на политическую и социальную ситуацию в своем окружении, гораздо более склонны к распространению слухов и конспирологии.

Третья причина связана с зависимостью между распространением слухов и фейков и ростом недоверия к институтам власти и официальным источникам информации. В эксперименте Ландау, Салливана и Ротшильда было показано, что если человек с пониженным чувством внутреннего контроля считает устройство своего общества нестабильным, то ему проще объяснить все негативные изменения вмешательством внешнего врага.

Четвёртая причина — распространение коспирологии и псевдомедицинских советов по официальным каналам — сильно увеличивает риск заболеть. Не секрет, что многие российские СМИ активно распространяют конспирологию и проповедуют псевдомедицинские советы.

ИА REGNUM: Можете привести примеры самых нелепых слухов?

Александра Архипова: Американское исследование, представленное публике 20 апреля 2020 года, показывает, что люди, смотревшие передачу ультраправого канала Fox News, где в феврале рассказывалось, что вируса не существует, это «заговор политиков», на 30% больше заболевают коронавирусом — они не выполняли меры предосторожности.

Александра Архипова Ranepa.ru

Ситуация в России, когда государственные СМИ публикуют псевдомедицинскую информацию и конспирологию, может привести или уже приводит к такому же эффекту. 24 апреля в передаче Первого канала «Человек и закон» убеждали своих зрителей в одном из самых нелепых на данный момент слухов: Билл Гейтс придумал вирус, чтобы убить большинство населения.

Через несколько дней Никита Михалков повторил то же самое. Сейчас, по данным нашего мониторинга, этот слух стал одним из самых популярных.

ИА REGNUM: Как остановить волну панических рассылок?

Александра Архипова: Существуют два действенных способа (если не брать в расчет идею «посадить всех»). Первый — создание прозрачной вертикальной коммуникации, когда любое подозрение, слух, повод для паники публично и быстро анализируется представителями власти и экспертами (например вирусологами).

Второй — создание сетевых сайтов-анализаторов, посвященных фейкам. Так, например, тревожный родитель получает паническое сообщение в родительском чате и прежде чем принять решение о его дальнейшем репосте, смотрит, не появился ли разбор этого слуха. Именно поэтому мы с коллегами делаем «Энциклопедию коронавирусных фейков и слухов».

Энциклопедия коронавирусных фейков и слухов Цитата с сайта nplus1.ru

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 5 мая в 85 регионах России зарегистрировано 155 370 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлении 19 865 человек.