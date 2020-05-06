Чебоксары, , 07:28 — REGNUM В Чувашии ожидают результаты исследования на коронавирус из федеральной лаборатории у 48 человек. Такие данные приводятся на официальной странице оперативного штаба республики в социальных сетях.

По данным на 5 мая (18:40 мск), в Чувашии под медицинским наблюдением остаются 1 348 человек, официально подтверждено 844 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе выздоровел 161 человек.

В настоящее время ожидаются результаты тестов у 48 человек, у которых первично выявлено инфицирование коронавирусом. В случае подтверждения общее число заражённых SARS-CoV-2 в Чувашии достигнет 892.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии одной из причин резкого роста числа заражений SARS-CoV-2 является отсутствие симптомов инфицирования и заболевания COVID-2019. Если две недели назад у 65% заражённых коронавирусом не было явных симптомов, то сейчас доля таких пациентов превысила 90%.

Подробнее: 90% заразившихся коронавирусом в Чувашии не имеют симптомов