Абакан, , 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек. Как сообщили ИА REGNUM 6 мая в республиканском правительстве, 19 случаев выявлено в Абакане, два — в Саяногорске, один — в Усть-Абаканском районе.

12 человек контактировали с ранее заразившимися, восемь — сотрудники Абаканской межрайонной клинической больницы, ещё двое — медработник и пациент хирургического отделения республиканской больницы.

Таким образом, всего в Хакасии по состоянию на 6 мая подтверждено 340 случаев заражения коронавирусом. Число излечившихся выросло до 32 человек (плюс семь за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в Хакасии скончались восемь пациентов с коронавирусом.

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