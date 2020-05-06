Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM В Свердловской области многие граждане пренебрегли самоизоляцией и отправились на солнце и свежий воздух. Одним из факторов стало резкое потепление — 5 мая столбик термометра достигал +24 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Екатеринбурге на улицах и в других доступных общественных местах скопилось много народу. Было много детей. При этом в масках ходила лишь незначительная часть населения.

Также граждане катаются на самокатах и велосипедах. Многие из них отмечают, что самоизоляция нужна, а некоторые её твёрдо соблюдали с конца марта по начало мая. Но тёплые деньки бывают на Урале не часто, и жители региона не хотят их упускать.

«Все тёплые дни буду по центру разъезжать с ветерком», — написала в Facebook одна из жительниц Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта в Свердловской области действует режим самоизоляции. Гражданам запрещено без необходимости покидать свои дома.