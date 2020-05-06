Ханчжоу, Китай, , 07:24 — REGNUM Всего 10 древних гробниц времен династии Хань (206 до н. э. — 220 н. э.) было найдено в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Гробницы расположены в уезде Чансин. Эксперты обнаружили три гроба внутри крупнейшей гробницы среди целой группы гробниц. Ее длина составила 4,7 метра при длине 4,8 метра на глубине 2,9 метра.

По словам исследователя из Института археологии культурных реликвий провинции Чжэцзян Сюй Цзюня, несмотря на то что гробницы времен династии Хань уже находились в регионе, однако крайне редко удавалось видеть столь хорошо сохранившиеся деревянные гробы в относительно влажном климате провинции с кислотной почвой.

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