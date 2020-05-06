Москва, , 07:23 — REGNUM В России существенно снизилась доля граждан, желающих поддерживать режим самоизоляции, — до 47%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией Online Market Intelligence (OMI) и центром социального проектирования «Платформа».

Всего за месяц доля сторонников режима самоизоляции сократилась на 15 процентных пунктов — в начале апреля его поддерживали 62% респондентов.

Эксперты отмечают, что вместе с уменьшением поддержки карантинных мер в обществе тает уровень доверия к введённым ограничениям, в частности, к пропускной системе, контролю перемещений и отслеживанию нарушителей. Сегодня действия властей в этой сфере поддерживают только 28% респондентов.

Онлайн-опрос был проведен 24 апреля среди 1 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет, живущих в городах с населением более 100 тыс. человек.

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