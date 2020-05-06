Пермь, , 07:23 — REGNUM В Пермском крае с момента начала благотворительной акции в краевой фонд по борьбе с коронавирусом благотворители пожертвовали 143 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

На покупку средств индивидуальной защиты, оборудования и бытовых принадлежностей для медиков уже направлено 111 млн рублей. В ближайшее время заключат контракты еще на 20 млн рублей.

Компания «Чайковский текстиль» поставит 8,6 тыс. защитных костюмов для COVID-центров. В планах закупка 150 наборов реагентов «Генериум», что позволит провести около 15 тыс. исследований на выявление коронавируса.

Напомним, акция стартовала 26 марта. Благотворительную помощь оказывают предприятия и неравнодушные пермяки — бизнесмены, политики, общественники.