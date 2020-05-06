Гонконг, Китай, , 07:24 — REGNUM В Гонконге 6 мая стартовала программа бесплатного распределения среди населения высококачественных масок многоразового использования. Об этом сообщает департамент инноваций и технологий Гонконга.

Маска CuMask+ с частицами меди и шестью слоями защиты разработана местными специалистами. Утверждается, что она выдержит до 60 стирок без потери защитных качеств.

Маски в течение двух недель доставят тем, кто зарегистрировался на специальном сайте, который будет действовать в течение месяца. За первые три часа работы сайта заявки на нём оставили более полумиллиона человек. Дошкольникам и младшим школьникам будут выдавать по две маски меньшего размера.

Предложенная властями инициатива уже вызвала критику некоторых жителей, посчитавших её несколько запоздалой.

Как сообщало ИА REGNUM, уже с 8 мая в Гонконге местные власти снимут значительную часть ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое решение принято на фоне сокращения числа новых выявленных случаев инфицирования новым типом коронавируса.

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