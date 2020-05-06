Берлин, , 07:13 — REGNUM В Германии за сутки подтвердили 947 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.

Таким образом, общее количество подтвержденных заражений SARS-CoV-2 в Германии достигло 164 807. Также за сутки от осложнений COVID-19 скончались 165 человек. Общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, в ФРГ достигло 6996.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая глава немецкого института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что Германия может столкнуться со второй и третьей волнами коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что система здравоохранения ФРГ уже готова к такому варианту событий.

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