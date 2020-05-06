Берлин, 6 мая 2020, 07:13 — REGNUM В Германии за сутки подтвердили 947 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.
Таким образом, общее количество подтвержденных заражений SARS-CoV-2 в Германии достигло 164 807. Также за сутки от осложнений COVID-19 скончались 165 человек. Общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, в ФРГ достигло 6996.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая глава немецкого института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что Германия может столкнуться со второй и третьей волнами коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что система здравоохранения ФРГ уже готова к такому варианту событий.
Читайте ранее в этом сюжете: Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса