Белград, , 07:11 — REGNUM Совместную работу по дезинфекции в четырех сербских городах Нови-Княжевац, Баня-Ковиляча, Лозница и Шабац осуществили совместно специалисты радиационной, химической и биологической защиты из РФ и Сербии, 6 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Всего за сутки было продезинфицировано 16 объектов. Российские военные врачи также представили свои рекомендации по противоэпидемическому режиму в медучереждениях пяти городов республики: Лиг, Топола, Нови-Бечей, Новя-Княжевац и Баня-Ковиляча.

Как сообщало ИА REGNUM, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 9677.

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