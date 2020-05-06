Сеул, , 06:57 — REGNUM 10 806 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено в Южной Корее после подтверждения положительных результатов анализов еще у двоих пациентов, 6 мая сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Оба новых случая инфицирования — завозные. За истекшие 24 часа в стране также умер больной с COVID-19. Общее число летальных исходов составило 255. Еще 9333 пациента излечились от данного заболевания. Из них у 353 человек было обнаружено наличие вируса в организме уже после выписки из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 мая в Южной Корее начнут постепенно открываться общеобразовательные учреждения, ранее закрытые из-за ситуации с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее откроют общеобразовательные учреждения