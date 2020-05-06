Кызыл, , 06:57 — REGNUM В Туве ввели обязательный масочный режим. Как написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, маски необходимо надевать при каждом «выходе в общество». Впрочем, в будущем возможно дальнейшее ужесточение требований.

«Дальше посмотрим, может быть, наступит время обязательности перчаток», — отметил глава.

По его словам, в республике сохраняется средний прирост заболеваемости. По этому показателю Тува входит в десятку российских регионов с конца. Однако успокаиваться на этом не стоит, отметил он.

Напомним, в республике к настоящему моменту выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, выписаны из больницы в связи с выздоровлением 14 человек.

Читайте также: В Туве выявили 51 случай заражения коронавирусом