Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Более 5 тысяч служащих американских тюрем заразились коронавирусом нового типа с начала пандемии COVID-19, передает телеканал ABC.

В настоящее время коронавирусная инфекция выявлена у 5002 служащих. Из них большая часть — сотрудники исправительных учреждений, которые подчиняются властям штатов, а не федеральным. Среди работников федеральных тюрем зафиксированы лишь 359 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах достигло 1 201 337. Число летальных исходов среди заболевших COVID-19 достигло 70,8 тыс.

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