Новосибирск, , 06:49 — REGNUM В Новосибирске фельдшер скорой помощи Елена Титова, заразившаяся коронавирусом, рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в госпитале ветеранов № 2, где лежат пациенты с лёгкой формой COVID либо с положительными анализами.

По словам Титовой, в госпитале сложно добиться медпомощи, не связанной с лечением от коронавируса. Она рассказала, что страдает мигренями, у неё периодически пропадает зрение, чувствительность, «состояние просто жуткое». Но после просьб позвать лечащего врача, в обсерваторе ей смогли лишь посочувствовать. На все просьбы поставить капельницу, по её словам, Елена Титова получила отказ, а лечащий врач в разговоре с её супругом сказал, что она «просто истеричка».

Елена Титова записала видео из госпиталя, которое на своей странице разместил руководитель межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

«Регулярно вижу на улицах Новосибирска плакаты с благодарностью врачам и фельдшерам, находящимся на передовой борьбы с болезнью. Видел и депутатов с бумажными плакатиками. Только вот бумажная благодарность начинает трещать по швам, когда дело доходит до необходимости реальной помощи, — прокомментировал эту видеозапись Антонов. — Вот объясните мне, пожалуйста, как врачи могут помочь нам, если наше здравоохранение так удивительно устроено, что самим врачам помочь по факту некому».

В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области «НГС Новостям» сообщили, что женщина сделала эти заявления после того, как её не отпустили домой.

«Пациентка, записавшая видеообращение, и её родственники в течение нескольких дней требовали отпустить женщину домой, несмотря на положительные результаты тестов, или допустить в её палату членов семьи. Получив отказ, они пообещали отомстить и устроить скандал», — говорится в официальном сообщении минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что информация о том, что пациенты в госпитале не получают медицинскую помощь, не соответствует действительности.