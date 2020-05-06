Рим, , 06:38 — REGNUM 75 пациентов с заболеванием COVID-19 в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо выздоровели благодаря медицинской помощи, оказанной совместно специалистами из России и Италии, 6 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Продолжается лечение еще 37 человек, которые находятся в госпитале.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая российские и итальянские военнослужащие провели совместную дезинфекцию в трех медицинских учреждениях в городе Брешиа в Италии.

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