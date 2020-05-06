Санкт-Петербург, , 06:36 — REGNUM Существует риск заражения коронавирусом дома, заявил 5 мая вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу.

По его словам, в исключительных случаях вирус может передаваться через еду или воду, и тогда заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.

«На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов», — отметил Альштейн.

Ранее группа немецких вирусологов из Боннского университета пришла к выводу, что коронавирус в большинстве случаев не передается при контакте человека с поверхностями.

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