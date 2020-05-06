Мухоршибирский район, Бурятия, , 06:21 — REGNUM В штатном режиме стартовала посевная кампания в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, во вспашке первой борозды на полях СПК «Колхоз Искра» в Мухоршибирском районе принял участие глава республики Алексей Цыденов.

Он отметил, что для местных аграриев не вводилось никаких ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, поскольку «весенний день год кормит».

«Конечно, мы просим коллег правильно вести работы, чтобы не было коллективных точек питания, чтобы не питались за одним столом, чтобы соблюдалась дистанция, но при этом никакие работы не останавливались», — отметил глава.

Всего в этом году будет вспахано около 157 тыс. га полей, а посевная площадь составит 123 тыс. га. По словам зампреда правительства по аграрно-промышленному комплексу Даба-Жалсана Чирипова, на закупку семян, удобрений, топлива и запчастей потребуется 515 млн рублей.

Напомним, что тем временем количество выявленных случаев заражения коронавирусом в республике приблизилось к 500. За минувшие сутки диагноз подтвердили у 49 человек.

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