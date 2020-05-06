Владивосток, 6 мая 2020, 06:23 — REGNUM С 8 мая власти Приморья введут карантин в Находке, будет запрещён въезд тем, кто не имеет местной прописки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. Решение связано с большим приростом инфицированных коронавирусом.
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Кроме ограничительных въездных и выездных мер, Роспотребнадзор потребовал закрыть в Находке все торговые центры и магазины, торгующие непродовольственными товарами.
Темпы прироста случаев заражения коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые, составляя 16,4%. Будет проведена тотальная санобработка общественных мест и жилого фонда, а также усилена группировка полиции и Росгвардии.
В Находке развёрнуто 40 коек, оснащенных восемью аппаратами ИВЛ. Рассматриваются возможности создания дополнительного коечного фонда.
7 мая в Находку с инспекцией поедет губернатор Олег Кожемяко.
Как сообщало ИА REGNUM, на 6 мая в Приморье выявлено 684 случая заражения коронавирусом, шесть пациентов скончались.