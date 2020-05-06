Оттава, , 05:53 — REGNUM 62 046 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Канаде после того, как еще у 887 пациентов подтвердились положительные результаты анализов, сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения.

Кроме того, количество летальных исходов увеличилось за сутки на 128 и достигло 4043. С начала эпидемии в стране было проведено 942 602 теста на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая правительство канадской провинции Альберта объявило о запуске специального приложения, позволяющего отслеживать контакты людей, у которых было выявлено заражение коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 60 тыс