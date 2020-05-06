Якутск, , 05:02 — REGNUM Работа по вывозу вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии продолжается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«В лечебные учреждения вывезены 168 человек, в том числе в Якутск — 20, Ленск — 44, Мирный — один, Ноябрьск — 54, Омск — 49. Также мы отработали по перевозке 600 людей в Башкирию через Магнитогорск и Уфу. Кроме этого, 5 мая отправим в Омск — 53 и Волгоград — 97 человек. Таким образом, уже вывезено 917 вахтовиков», — сказали в правительстве республики.

До 10 мая планируется вывезти около трёх тыс. человек.

На месторождении все обеспечены средствами индивидуальной защиты и трёхразовым питанием.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии оценили ситуацию с распространением коронавируса на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении как стабильную. Выполняются все мероприятия по недопущению распространения коронавируса. Минздрав РФ считает, что в вахтовых посёлках может быть заражено коронавирусом не менее трети вахтовиков.