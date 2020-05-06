Харбин, Китай, , 04:25 — REGNUM Ни одного нового случая заболевания COVID-19 не выявлено в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

По данным за прошедшие сутки, в провинции всего было зафиксировано с начала эпидемии 558 местных случаев заболевания COVID-19 и 386 случаев заболевания, выявленных у приезжих из-за рубежа.

Кроме того, 497 местных пациентов, переболевших опасной инфекцией, покинули госпитали страны, и еще 261 «импортный» пациент был выписан из госпиталей по выздоровлении. Всего в регионе насчитывается 19 внутренних и три «импортных» бессимптомных случая заражения.

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