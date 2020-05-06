Владивосток, , 04:58 — REGNUM Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал динамику распространения инфекции в регионах Дальнего Востока, где из-за низкого индекса самоизоляции отмечается всплеск заражений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ИЦК.

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«В Приморье прирост количества заболевших на 5 мая достиг 16%. Неделю назад — не превышал 10%. По состоянию на 5 мая динамика удвоения числа инфицированных — менее, чем раз в шесть дней. Средний показатель индекса самоизоляции во Владивостоке составляет 2,7», — пояснили в центре мониторинга.

Как сообщало ИА REGNUM, майские праздники в Петербурге привели к массовому нарушению жителями рекомендованного режима самоизоляции. К вечеру вторника, 5 мая, индекс самоизоляции оставался в «красной», критической зоне, опустившись в неё еще днём.