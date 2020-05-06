Пекин, , 03:58 — REGNUM Центральные власти Китая в Пекине выделили 2,5 млрд юаней (около $354 млрд) для 55 пилотных уездов на борьбу с загрязнением воды, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Министерство водных ресурсов и Министерство финансов КНР сообщили, что первая группа из 55 пилотных уездов Китая попали под проект развития систем связанности всестороннего улучшения система водоснабжения в сельской местности.

В этих уездах будет осуществлен ряд проектов в период с 2020 по 2021 годы при поддержке центральных властей. В октябре 2019 года министерства запустили совместно пилотные работы по улучшения водной связанности и улучшения водных систем в сельской местности. По завершению пилотных работ были отобраны 55 уездов, заслуживающих помощь центральных властей.