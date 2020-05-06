Нью-Йорк, США, , 03:58 — REGNUM Пятнадцать детей в американском Нью-Йорке были госпитализированы с редкими симптомами коронавирусной инфекции, заявил мэр города Билл де Блазио в ходе брифинга.

По его словам, у детей наблюдался жар, сырь, боли в области живота или рвота. У четырех из 15 госпитализированных детей был выявлен коронавирус нового типа, еще у шести — антитела.

«Несмотря на то, что эти симптомы являются нетипичными по сравнению с сотнями или тысячами других людей, болезнь все равно вызывает у нас опасения», — завил Блазио.

Также глава департамента здравоохранения Нью-Йорка Оксирис Барбот добавил, что схожие симптомы наблюдались у пациентов из Бостона и Филадельфии. Также подобные случаи, по его словам, были выявлены и в Великобритании.

«Мы пока не знаем, что с этим делать. Мы ежедневно пытаемся выяснить, как действует COVID-19», — подчеркнул он.

К счастью, никто из этих 15 детей не умер. Однако половине из них потребовалась интенсивная терапия, а пятеро — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.