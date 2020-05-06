Владивосток, , 03:53 — REGNUM В Приморье растёт количество смертей пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: борьба без оглядки на праздники — все новости

5 мая скончались ещё два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего в Приморье зарегистрировано шесть смертей.

«Несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти пациентов в возрасте 40 и 93 лет», — пояснили в оперативном штабе.

Врачи говорят, что коронавирус до конца не изучен, а значит, очень опасен для человека.

«Инфекция проявляется по-разному: есть те, кто несмотря на почтенный возраст, переносит её легко, а есть и молодые люди, которых врачи буквально вытаскивают с того света», — сказала главный инфекционист Приморья Анна Симакова.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 мая в Приморье зарегистрировано 684 человека с подтвержденным коронавирусом. 53 пациента находятся в тяжелом состоянии.