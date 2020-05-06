Красноярск, , 03:59 — REGNUM В среду, 6 мая, в Красноярске будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +13… +15 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:25 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 6 на 7 мая ожидается до +5 °C.

Скорость северо-западного, западного, юго-западного, ветра 4−8 м/с. На порывах до 14 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В четверг, 7 мая, в Красноярске до +14 °C днём и до +3 °C ночью.

В пятницу, 8 мая, в Красноярске ожидается до +15 °C днём. Ночью до +4 °C.