Токио, , 03:59 — REGNUM В Японии будут пересмотрены рекомендации, на основе которых граждане должны принимать решение об обращении к врачу при подозрении на заражение коронавирусом. Об этом 6 мая сообщает телеканал NHK.

Действующий до сих пор пункт, по которому жителям рекомендуется обращаться к врачу в том случае, если температура выше 37,5 °С держится больше четырёх дней, подвергся серьезной критикой в обществе.

В новых рекомендациях министерства здравоохранения Японии будут учитываться такие симптомы, как затруднение дыхания, серьезная слабость и жар. Пожилым людям при появлении высокой температуры или кашля будет рекомендовано сразу обращаться к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, В Японии за сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выросло до 16 030 человек. От болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 579 человек, выздоровели — 5 238 человек.

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