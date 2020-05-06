Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Решение прекратить деятельность межведомственной рабочей группы, которая была ранее создана администрацией США для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 в стране, приняли американские власти. Об этом заявил глава государства Дональд Трамп 5 мая на встрече с журналистами.

Так президент прокомментировал статью издания The New York Times, в которой утверждалось, что данная группа будет расформирована в ближайшее время. Трамп отметил хорошую работу команды и добавил, что на смену ей придет другая группа, которая будет заниматься вопросами восстановления экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая группа по борьбе с коронавирусом в США, которую возглавил американский вице-президент Майк Пенс, была создана в конце февраля.

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