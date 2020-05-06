Багдад, , 01:15 — REGNUM Еще 85 случаев заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Ираке за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

Также в стране от осложнений COVID-19 за сутки скончались четыре человека. Отмечается, что 34 из 85 новых пациентов были выявлены в иракской столице Багдаде.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Ираке составляет 2431. С начала пандемии от болезней, вызванных SARS-CoV-2 скончались 102 человека. Выздоровел 1571 человек.