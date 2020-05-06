Мехико, , 00:47 — REGNUM Решение выпустить из тюрем несколько сотен заключенных для сдерживания распространения нового коронавируса приняли в столице Мексики городе Мехико, сообщила глава городского правительства Клаудия Шейнбаум 5 мая в ходе пресс-конференции.

Покинуть столичные тюрьмы могут 800 человек — заключенные, получившие право на досрочное освобождение. Из исправительных учреждений уже выпущены 250 осужденных.

Как сообщало ИА REGNUM, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Мексике достигло 24 905.

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