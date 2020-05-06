Салехард, , 00:38 — REGNUM На Ямале массовые мероприятия в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне перенесены на более поздний срок. Празднование 9 мая пройдёт онлайн формате на сайтах, в социальных сетях и в телеэфире, сообщает пресс-служба главы региона.

Screenshot Победаямал.рф

Проект «Победа.Ямал.2020» — это телемарафон на канале «Ямал — регион», который запускается с утра 9 мая. Каждый ямалец может выложить фотографию своего воевавшего предка на сайте победаямал.рф. Содержание сайта будет демонстрироваться в прямом эфире. К проекту уже присоединились более 600 жителей ЯНАО.

В 18:00 по местному времени ямальцы споют легендарную песню «День Победы» из окон своих квартир. Музыкальное сопровождение будет доставлено в жилые микрорайоны — за это ответственны отделы культуры муниципалитетов.

В 21:50 пройдёт акция «Фонарики Победы» в память о павших на полях сражений. Ямальцы могут подсветить окна своих домов свечами или включить режим фонарика на своих сотовых телефонах.

Ямальцам также предлагается участие в акции «1418 шагов к Победе». Необходимо дома пройти 1418 шагов — по одному за каждый день войны. Факт можно зафиксировать на шагомер или фитнес-трекер. Видеоролик предлагается отправить через любой мессенджер по номеру 8−932−096−60−26. На этот же номер можно отправить видео с участием в акции «75 летию Победы — 75 рекордов».