Это наша Победа
Это наша Победа
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 9 мая 2020, 02:10 — REGNUM О подписании капитуляции в Карлсхорсте советские граждане узнали по радио. 9 мая 1945 года в 2 часа 10 минут ночи по московскому времени диктор Юрий Левитан зачитал Акт о военной капитуляции фашистской Германии.

«В ночь на 9 мая 1945 г. москвичи не спали… Люди выбегали из домов… радостно поздравляли друг друга с долгожданной победой. Появились знамёна. Народу становилось всё больше и больше, и все двинулись на Красную площадь. Началась стихийная демонстрация. Радостные лица, песни, танцы под гармошку».
военный корреспондент газеты «Правда» Александр Устинов