Москва, 9 мая 2020, 02:10 — REGNUM О подписании капитуляции в Карлсхорсте советские граждане узнали по радио. 9 мая 1945 года в 2 часа 10 минут ночи по московскому времени диктор Юрий Левитан зачитал Акт о военной капитуляции фашистской Германии.
«День Победы»
02:10 Юрий Левитан зачитал Акт о безоговорочной капитуляции Германии
«В ночь на 9 мая 1945 г. москвичи не спали… Люди выбегали из домов… радостно поздравляли друг друга с долгожданной победой. Появились знамёна. Народу становилось всё больше и больше, и все двинулись на Красную площадь. Началась стихийная демонстрация. Радостные лица, песни, танцы под гармошку».
День празднования окончания Великой Отечественной войны и победы Советской армии. Отмечается ежегодно 9 мая в России, странах СНГ и многих других. Праздничные мероприятия часто включают народные гуляния, военные парады, салюты, тематические постановки.
Важной традицией праздника стало проведение акции «Бессмертный полк», которая охватила весь мир. В этот день люди выходят на улицы с портретами своих воевавших родственников и следуют по заранее оговоренному маршруту, поют военные песни или молча отдают дань памяти погибшим героям.
«Бессмертный полк» проводится ежегодно с 2012 года. С каждым годом количество стран, в которых проходят шествия "Бессмертного полка" увеличивается.
Важной традицией праздника стало проведение акции «Бессмертный полк», которая охватила весь мир. В этот день люди выходят на улицы с портретами своих воевавших родственников и следуют по заранее оговоренному маршруту, поют военные песни или молча отдают дань памяти погибшим героям.
«Бессмертный полк» проводится ежегодно с 2012 года. С каждым годом количество стран, в которых проходят шествия "Бессмертного полка" увеличивается.