Ростов-на-Дону, , 00:17 — REGNUM Ростовская область вступила в период маловодья, в связи с чем ожидаются перебои в водоснабжении ряда муниципальных образований. Об этом в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности сообщил временно исполняющим обязанности начальника регионального управления МЧС России Сергей Филиппов, передаёт ИА REGNUM.

«Минувшая зима была аномально тёплой и малоснежной, в связи с чем приток воды в Цимлянское водохранилище не достиг плановых показателей, и по состоянию на 5 мая наполненность Цимлянского водохранилища составляет 72%», — уточнил врио главы ведомства.

В связи с маловодьем на Дону возможны перебои водоснабжения населённых пунктов и социально значимых объектов. Чтобы выйти из сложной ситуации, необходимо найти альтернативные источники водоснабжения.

В сложившихся условиях также высока вероятность нарушения безопасного судоходства и возникновения ЧС, связанных с посадкой судов на мель.