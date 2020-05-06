Санкт-Петербург, , 00:00 — REGNUM Металлическую конструкция в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители города уже назвали символом самоизоляции, власти демонтируют в самое ближайшее время, так как конструкция была установлена незаконно. Об этом 5 мая сообщил комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

В комитете заявили, что данная конструкция была установлена незаконно и власти ее демонтируют.

«Никто не сообщал в комитет о своем желании ее установить, не согласовывал место», — заявили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях петербуржцы стали публиковать фотографии «нового символа самоизоляции». На фотографиях видно, что у входа в Пискаревский парк с Амурской улицы установлена конструкция в виде куба, в котором заточен человек, а напротив него — кот.