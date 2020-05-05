Берлин, , 23:45 — REGNUM Глава германского Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил сегодня, 5 мая, что возможны еще две новых волны пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Лотар Вилер заявил, что, по оценкам Института Роберта Коха, коронавирус будет распространяться до тех пор, пока им не заразятся от 60 до 70% населения планеты.

«Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна», — сказал он.

Также Вилер добавил, что, по оценкам некоторых ученых, будет еще и третья волна.

Кроме того, Вилер констатировал, что социальная дистанция должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни.