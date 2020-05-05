Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Экипаж американского ракетного эсминца USS Kidd мог заразиться коронавирусом в ходе своего участия в антинаркотической операции, заявил 5 мая журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, контакт моряков с носителями коронавирусной инфекции мог произойти при осмотре подозрительных судов.

«Основная версия такова, что они могли заразиться во время антинаркотической операции, остановив судно, которое потенциально могло быть перевозчиком наркотиков, и высадившись на его борт, где у кого-то был вирус», — сказал Эспер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN опубликовал материал, в котором утверждалось, что около трети экипажа эсминца Kidd заражены коронавирусом.

По утверждению командования ВМС США, эсминец не заходил в страны, охваченные эпидемией коронавируса.

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